Квят: знаем, что нужно сделать, чтобы улучшить машину

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Великобритании, где ему удалось показать седьмое и двенадцатое время.

«Мы сделали сегодня всё, что были должны. Первая практика прошла лучше, чем вторая, так что нам ещё есть над чем поработать перед субботой. Ветреные условия не облегчали нам жизнь. В целом ощущения от машины были не слишком плохими, пусть она вела себя и не совсем так, как мне хотелось бы.

Думаем, мы знаем, что нужно сделать, чтобы улучшить машину к третьей тренировке и квалификации, так что займёмся этим на «Сильверстоуне», где всегда непросто", — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо»