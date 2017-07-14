Сайнс: мне удался достойный круг

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал итоги свободных практик на Гран-при Великобритании. Посетовав на погодные условия, испанец в целом остался доволен проделанной работой. В ходе двух сессий ему дважды удалось показать 11-е время.

«Достаточно сложная пятница в Сильверстоуне. На первой сессии мы оценили баланс автомобиля и сделали определённый прогресс ко второй практике. К сожалению, на старте дневной сессии меня застала врасплох смена погодных условий, и я не смог проехать много кругов на „суперсофте“.

Должен сказать, что мне удался достойный круг, который оставил нас не так далеко от десятки, но мы всё ещё не там. Нам нужно прогрессировать, и мы идём к этому шаг за шагом", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Торо Россо».