Ки: Квят полностью отработал программу, Сайнс потерял комплект шин

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки проанализировал выступление пилотов команды на свободных практиках Гран-при Великобритании.

«Автодром „Сильверстоун“ очень отличается от последних трасс, на которых мы выступали. Это первая трасса года, где действительно доминируют скоростные повороты, что очень интересно с машинами 2017 года. Также это интересно в связи с шинами, которые на шаг мягче, чем были в Барселоне, — обычно так не бывает, но я думаю, что это хорошее решение со стороны „Пирелли“. Сегодняшние тренировки показали, что этот ход хорошо сработал.



В первой практике нам нужно было попробовать несколько вещей и разобраться с мелкими проблемами, но в целом мы начали входить в рабочий ритм с обоими гонщиками. Даниилу было чуть комфортнее, чем Карлосу, в плане баланса машины, что позволило ему проехать достойные круги. Тут нужно особенно точно найти баланс между работой машины на высокой и низкой скорости — это было одной из сложностей первой тренировки. Между сессиями мы внесли экспериментальные изменения в настройки, чтобы посмотреть, какие направления могут сработать. Мы разделили программы машин во второй тренировке, чтобы изучить альтернативные идеи. Это дало нам ценную информацию на завтра, в сочетании с изученным в первой тренировке.



На первой попытке на мягких шинах Карлоса „поймала“ связка 12-13-го поворотов, когда он был на хорошем круге. Время показало, что это место стало сложным и для ряда других пилотов. К сожалению, он там потерял машину. Хорошо, что он спас автомобиль без каких-либо серьёзных повреждений, но это значило, что он потерял комплект мягких шин, так что проехал во второй практике меньше, чем планировалось. Что же до Даниила, то он полностью отработал программу и собрал хорошие данные о поведении машины с большим запасом топлива на обоих типах шин. Теперь нужно немного поработать, и скорость станет чуть выше. Сегодня мы извлекли хорошие и важные уроки и теперь используем их при работе над настройками. Этот подход похож на австрийский, мы двигаемся шаг за шагом и что-то изучаем с каждой попыткой. Надеемся, что завтра соберём всё воедино», — приводит слова Ки пресс-служба «Торо Россо».