Ферстаппен: думаю, «Ред Булл» может приблизиться к идущим впереди

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итог пятничных практик на Гран-при Великобритании, дав понять, что в целом остался доволен работой болида.

«Сегодня было весело. Были типичные погодные условия для Сильверстоуна, но они одинаковы для всех, так что это надо просто принять. В этом году машины быстрее в поворотах, и управлять болидом стало лучше. Я знал, что увижу разницу, но было приятно её почувствовать.

Во второй сессии «Феррари» были немного быстрее, думаю, что не лучшим образом провели сессию. Нам нужно поработать, думаю, что мы можем приблизиться к идущим впереди и улучшить наш гоночный темп. Мы сможем прогрессировать в плане баланса, он стал хуже между сессиями. На «софте» было работать неплохо, думаю, что гонка с одним пит-стопом — оптимистичный прогноз. Пока я не испытываю проблем и доволен этим", — цитирует голландца пресс-служба «Ред Булл».