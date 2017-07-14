Риккардо: я определённо не думаю о чемпионстве

Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что вовсе не думает о борьбе за титул чемпиона в нынешнем сезоне.

«Феттель — отличный пилот, когда у него есть нужная техника, он один из лучших в нашем деле. Конечно, у него есть шансы на ещё один титул. Что касается меня, я буду пробовать оказывать давление на парней впереди и надеяться завоёвывать места на подиуме.

Некоторые люди говорят о чемпионстве, но между мной и Себастьяном 60 или 70 очков отрыва, так что я определённо не думаю об этом. Я просто постараюсь показать максимум", — приводит слова Риккардо Sbs.

Отметим, что после девяти этапов чемпионата мира Даниэль Риккардо занимает четвёртое место в общем зачёте, отставая от лидирующего Феттеля на 64 очка.