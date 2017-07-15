Хорнер: буду удивлён, если Феттель уйдёт из «Феррари»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер практически исключает вариант, при котором пилот «Феррари» Себастьян Феттель уйдёт из нынешней команды и сделает выбор в пользу «Мерседеса».

«Я буду удивлён, если Феттель уйдёт из „Феррари“. Думаю, что Вольф нашёптывает ему продлить контракт со Скудерией на год. Но я думаю, Себастьян хочет видеть то, с чего он начинал и чего он достиг с командой.

Он пришёл туда по некой причине, он хочет построить что-то такое, что позволит ему соперничать с тем, что делал Шумахер. Отступить от этого сейчас, учитывая их успехи, значило бы бросить работу сделанной наполовину", — приводит слова Хорнера F1i.