Хорнер: у Феттеля есть инстинкт убийцы, иногда он хочет победить любой ценой

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его бывший пилот Себастьян Феттель иногда теряет контроль над собой из-за большого желания победить.

«Себастьян не умеет скрывать своих чувств, и сейчас ведёт очень напряжённую борьбу. Он видит шанс снова стать чемпионом и знает, что в борьбе с „Мерседесом“ ему потребуется всё. Временами у него отсутствует фильтр между мыслями, словами и поступками. Это здорово, но иногда загоняет его в подобные ситуации.

Себастьян — отличный человек. В его нынешнем окружении таких немного. Он забавный парень, любит британский юмор, отлично ладит с механиками. Себ всегда был очень щедрым, делая подарки не только команде, но и людям на базе.

У него огромное желание и рекорды для него много значат. Михаэль Шумахер во многом был его кумиром, и временами мы видим этот инстинкту убийцы: «Я хочу победить». Иногда любой ценой", — цитирует Хорнера Autosport.