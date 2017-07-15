Монгер стал гостем Хэмилтона на Гран-при Великобритании

Лишившийся ног пилот Формулы-4 Билли Монгер стал гостем трёхкратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании.

«Он просто потрясающий, поэтому я пригласил его и его семью. Когда я был в боксах, то видел его в зеркалах. Надеюсь, нам удастся посадить его в мой болид. Уверен, он этого хочет.

Он уже выступает, вернулся за руль. Как Алекс Дзанарди, который меня поражает. Он невероятный человек, выигрывал золотые медали, и я знаю, что Билли сделает то же самое", — цитирует Хэмилтона F1i.