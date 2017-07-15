«Мерседес» рассказал о долгосрочном контракте с Petronas

Команда Формулы-1 «Мерседес» опровергла слухи о потенциальном уходе из Формулы-1, рассказав о долгосрочном контракте со своим титульным спонсором компанией Petronas.

Ранее аналитик Эдди Джордан заявил, что «Мерседес» может покинуть «Королевские гонки» по окончании сезона-2018, когда истечёт его контракт с Petronas. Теперь стало известно, что минувшей зимой «Серебряные стрелы» продлили соглашение с малазийской компанией. В Petronas заверили, что прекращение проведения Гран-при Малайзии с 2018 года никак не скажется на их работе с Ф-1, сообщает Autosport.