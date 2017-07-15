З. Браун: высоки шансы, что Алонсо останется в Формуле-1 в 2018 году

Глава «Макларена» Зак Браун заверил, что Фернандо Алонсо не намерен покидать Формулу-1 в 2018 году. Контракт испанца истекает в нынешнем сезоне.

«Мы отлично поужинали с Фернандо, он даже оплатил счёт. У нас хорошее взаимопонимание, и он доволен окружением в «Макларене».

Ему очень понравился IndyCar, и он явно хочет вернуться на «Инди 500» в подходящее время. Но он ясно дал понять, что хочет быть в Формуле-1 в следующем году. Шансы на то, что он останется в серии, очень высокие», — приводит слова Брауна Motorsport.