Вольф: мы с Феттелем соседи и ходим друг к другу в гости

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его приход на вечеринку по случаю 30-летия Себастьяна Феттеля не был связан ни с какими переговорами.

«Мы с Себастьяном соседи, так что это нормально, что мы иногда ходим друг к другу в гости», — цитирует Вольфа Grand Prix.

Ранее британские СМИ сообщили, что Льюис Хэмилтон не явился на шоу Формулы-1 в Лондоне, так как был в ярости из-за визита Вольфа к Феттелю. Сам Хэмилтон эти сообщения опроверг.

«Всё, что я могу сделать, это посмеяться. Самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал», — заявил Хэмилтон.