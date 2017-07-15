«Хонда» будет поставлять моторы «Зауберу» с вероятностью в 50 %

«Хонда» будет поставщиком моторов для «Заубера» в 2018 году с вероятностью в 50 %, сообщает Crash со ссылкой на источник, близкий к японской компании. Стороны договорились о сотрудничестве, но увольнение главы «Заубера» Мониши Кальтенборн поставило сделку под сомнение.

Новый руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр назначил договор о поставке моторов своей первой целью. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие недели.

Если «Заубер» не найдёт поставщика, ФИА обяжет одного из производителей поставить команде моторы. Скорее всего, им всё равно станет «Хонда», имеющая пока лишь одного клиента.