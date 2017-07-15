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«Хонда» будет поставлять моторы «Зауберу» с вероятностью в 50 %

15 июля 2017, суббота. 14:44. Авто

«Хонда» будет поставщиком моторов для «Заубера» в 2018 году с вероятностью в 50 %, сообщает Crash со ссылкой на источник, близкий к японской компании. Стороны договорились о сотрудничестве, но увольнение главы «Заубера» Мониши Кальтенборн поставило сделку под сомнение.

Новый руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр назначил договор о поставке моторов своей первой целью. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие недели.

Если «Заубер» не найдёт поставщика, ФИА обяжет одного из производителей поставить команде моторы. Скорее всего, им всё равно станет «Хонда», имеющая пока лишь одного клиента.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Хонда Ф-1
Новости. Авто
15 июля 2017, суббота
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