Грожан впервые проедет гонку с тормозами Carbone Industrie

Пилот «Хаас» Ромен Грожан на Гран-при Великобритании впервые использует тормоза фирмы Carbone Industrie. Француз уже опробовал их на пятничных тренировках и остался доволен.

Грожан регулярно жаловался на тормоза Brembo. «Хаас» уже тестировал тормоза Carbone Industrie на тренировках Гран-при Бразилии прошлого года, в Бахрейне и на пятничных тренировках прошедшего Гран-при России. Однако каждый раз раз возникали проблемы с охлаждением тормозных дисков.

«Тормоза хороши. Непросто менять тормозную систему посередине дня, но мы это сделали, и всё прошло удачно», — цитирует Грожана Autosport.