Сотников: старались ровненько ехать, концовка смазанная получилась

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на восьмом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в грузовом зачёте. Сотников лидирует и в общем зачёте.

«Сегодня было не так уж жарко, если бы было жарче, всё могло бы быть намного хуже. Старались достаточно ровненько проехать, но в конце немного потеряли, был небольшой сбой с двигателем, поэтому пришлось остановиться, перезапуститься. Концовка немного смазанная получилась. Старались работать чётко, сделать упор на навигацию, аккуратность и техничность прохождения. Вроде бы получилось. Концовка была непростая, вроде бы жёсткая, но очень извилистая», — приводит слова Сотникова пресс-служба ралли-марафона.