Грожан: Хэмилтон полностью заблокировал меня

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал инцидент квалификации Гран-при Великобритании, в ходе которого пожаловался на блокировку со стороны Льюиса Хэмилтона. На данный момент эпизод расследуется стюардами и грозит британцу штрафом.

«Мой первый круг в третьем сегменте был очень хорош, а потом я был полностью заблокирован Хэмилтоном в последнем повороте, потеряв из-за этого около 0,3 секунды. Это стоило по крайней мере мне одной позиции, как минимум я мог быть лучше Вандорна. Я совершенно разочарован тем, что моя первая попытка была испорчена в последнем повороте. Попасть в третий сегмент было здорово, но можно было рассчитывать на большее, я разочарован», — приводит слова Грожана NBC Sports.

В завтрашней гонке Грожан будет стартовать с десятого места.