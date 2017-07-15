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Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку Грожана в квалификации

15 июля 2017, суббота. 17:20. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку гонщика «Хааса» Ромена Грожана в квалификации Гран-при Великобритании. Таким образом, поул Хэмилтона в квалификации остаётся в силе.

В ходе сессии Грожан пожаловался на то, что британский гонщик заблокировал его на быстром круге. После квалификации стюарды Гран-при Великобритании изучили видеозапись соответствующего момента и не нашли нарушения в действиях Хэмилтона.

«Стюарды пришли к выводу, что, хотя на время Грожана потенциально и могло повлиять нахождение Хэмилтона в 16-м повороте, это ему не помешало», — гласит заявление стюардов, текст которого приводит GPUpdate.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Хаас Ф-1 Льюис Хэмилтон Ромен Грожан
Новости. Авто
15 июля 2017, суббота
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