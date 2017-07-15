Хэмилтон: команда не сообщила, что сзади приближается Грожан

Пилот «Мерседеса» Льиюс Хэмилтон прокомментировал эпизод с потенциальной блокировкой гонщика «Хааса» Ромена Грожана по ходу квалификации, который привлёк внимание стюардов Гран-при Великобритании. По итогам рассмотрения эпизода стюарды не нашли нарушений в действиях завоевавшего поул Хэмилтона и не стали его штрафовать.



«Нужно посмотреть повтор. Я собирался начать круг. Валттери (Боттас) был впереди. Как и все, я готовил себе свободное пространство. Позади меня был один из болидов «Форс Индия», который затем отправился в боксы, так что позади меня никого не было, а затем, когда я уже собирался нажать на газ, посмотрев в зеркало заднего вида, увидел приближающуюся машину. Если я помешал, то приношу извинения. У меня не было никаких указаний со стороны команды, что кто-то приближается.



Думаю, что просто уехал прочь, не заблокировав его, но мне нужно посмотреть видеозапись. Не думаю, что он был достаточно близко, когда я оторвался вперёд, но я посмотрю (видеозапись)», — цитирует Хэмилтона Motorsportweek.