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Феттель: последняя попытка в Q3 была испорчена из-за плохо прогретых шин

15 июля 2017, суббота. 17:40. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой показал третье время.

«Последняя попытка была немного испорчена. Особенно плохим вышел первый сектор, потому что шины не были прогреты достаточно. Инженеры команды должны были видеть, что на круге выезда из боксов я был в небольшом трафике, впереди была группа из трёх или четырёх автомобилей.

Это неидеальный результат, но, во всяком случае, достойный. Самое главное, сегодня мы улучшили болид, завтра всё должно быть лучше.

Возможности всегда есть, посмотрим. Цель состоит в том, чтобы оказывать прессинг на Хэмилтона. Он, безусловно, был конкурентоспособен с самого начале уик-энда. Тем не менее для нас это позитивный день. Мы улучшили болид, в квалификации машина работала замечательно», — цитирует Феттеля Motorsportweek.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
15 июля 2017, суббота
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