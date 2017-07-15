Грожан: Хэмилтон избежал штрафа лишь потому, что борется за титул

Пилот «Хааса» Ромен Грожан не скрывает разочарования и удивления, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал штрафа за то, что заблокировал его в третьем сегменте квалификации.



«Удивила формулировка «Находившемуся позади пилоту не было создано помех». Если потеря в одном повороте 0,34-0,4 секунды означает, что вам не помешали, я очень удивлён. Думаю, это открывает путь для «грязи» в квалификации, ведь правила предельно ясны.



Понимаю, на кону стоит титул чемпиона мира, но мы находимся в том положении, когда боремся с конкурентами столь же отчаянно, как борются лидеры между собой. И сегодня мне помешали.



Как могу это описать? Возможно, будь другой пилот, был бы какой-то штраф. Иногда бывает два типа решений», — цитирует Грожана Autosport.

На прямой вопрос, считает ли он, что Хэмилтону сошло с рук нарушение, из-за того что он борется за титул, француз сказал: «Борьба за титул важна. Но, опять же, мы боремся столь же серьёзно, как эти парни. Возможно, в следующий раз мне придётся въехать передним антикрылом в его диффузор, чтобы показать, что мне мешают. У нас есть чёткие правила и 10 болидов в третьем сегменте, и у нас не должно быть таких проблем».

Грожан также отметил, что стюарды даже не общались с ним по поводу данного эпизода и заявил, что ощущает применение дойных стандартов при оценке тех или иных инцидентов.