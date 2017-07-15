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Ферстаппен: пятое место в квалификации было максимумом

15 июля 2017, суббота. 18:54. Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал квалификацию Гран-при Великобритании, по итогам которой он показал пятое время.

«Для меня это одинокая квалификация, и, в значительной степени, мы оказались там, где я и ожидал. Нам не хватало скорости, и, следовательно, мы не могли приблизиться к «Мерседесу» и «Феррари», но машина всё равно работала хорошо, поэтому мне было весело. Пятое место — лучший результат, на который мы могли сегодня рассчитывать, и я его достиг.

Завтра стартую четвёртым (из-за штрафа Валттери Боттаса, который потеряет три стартовые позиции), что, конечно, лучше, однако не люблю полагаться на чужие штрафы. Хотел бы оказаться на этом месте благодаря темпу.

Посмотрим, что завтра принесёт нам погода. Надеюсь, будет дождь, тогда у меня будет больше шансов побороться за подиум. В начале квалификации (на мокрой трассе) казалось, есть шанс подняться выше, но, к сожалению трек высох. Хочу быть реалистом, а не мечтателем, поэтому надеюсь, что удача будет на моей стороне и завтра я смогу провести хорошую гонку и добраться до финиша. Не говорю сейчас о подиумах и победах. Если что-то случиться с машинами впереди, мы сможем побороться за лучший результат», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
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