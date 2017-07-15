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Риккардо: придётся много работать, чтобы пробиться в очковую зону

15 июля 2017, суббота. 19:01. Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал квалификацию Гран-при Великобритании, в ходе первого сегмента которой у него возникли проблемы с силовой установкой.

«Я не уверен на сто процентов в том, что именно произошло, но предполагается, что отказал турбонаддув. Я потерял мощность на прямой и услышал какие-то шумы в турбине. Я подумал, что могу как-то скорректировать работу мотора, чтобы добраться до боксов, но затем всё просто вырубилось.

Я очень расстроен тем, что мы не смогли показать больше из того, на что были способны, поскольку условия на трассе должны были дать нам больше возможностей. Мы были быстры сразу после выезда из боксов, и в Q1 я показывал лучшее время до технических проблем. Мы неплохо выглядели на промежуточной резине.

Очки разыгрываются завтра, нам нужно много работать, чтобы вернуться в очковую зону, но всё так, как есть. Надеюсь, что смешанные погодные условия помогут мне. Но я думаю, что и в сухую погоду мы можем пробиться в первую десятку», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
15 июля 2017, суббота
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