Хюлькенберг: обновления сыграли роль в прогрессе «Рено»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, на которой ему удалось показать шестой результат. Немец отметил хорошую работу команды, а также отдал должное привезённым в Сильверстоун обновлениям.

«Сегодня у нас была очень успешная квалификация, и завтра мы будем стартовать сразу за топ-командами. У меня был хороший ритм, и мы показали хорошее время. Команда принимала правильные решения, с учётом условий трассы.

Я чувствовал себя спокойно и уверенно и смог показать достойный круг. Похоже, что обновления, которые мы привезли сюда, также сыграли роль в прогрессе. Завтра нас ждёт настоящее испытание. Постараемся пройти чистую гонку. Надеюсь, что вернусь домой с заработанными очками», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».