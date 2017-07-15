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Хюлькенберг: обновления сыграли роль в прогрессе «Рено»

15 июля 2017, суббота. 19:15. Авто

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, на которой ему удалось показать шестой результат. Немец отметил хорошую работу команды, а также отдал должное привезённым в Сильверстоун обновлениям.

«Сегодня у нас была очень успешная квалификация, и завтра мы будем стартовать сразу за топ-командами. У меня был хороший ритм, и мы показали хорошее время. Команда принимала правильные решения, с учётом условий трассы.

Я чувствовал себя спокойно и уверенно и смог показать достойный круг. Похоже, что обновления, которые мы привезли сюда, также сыграли роль в прогрессе. Завтра нас ждёт настоящее испытание. Постараемся пройти чистую гонку. Надеюсь, что вернусь домой с заработанными очками», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
15 июля 2017, суббота
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