Палмер: уверен, завтра у нас может получиться хорошая гонка

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой он занял одиннадцатое место.

«Сегодня отличные ощущения от машины, и я доволен результатом. Возможно, мы могли выиграть ещё какие-то доли секунды, но у нас хорошие позиции для старта — лучше, чем были в недавних гонках.

Надеюсь, завтра мы прогрессируем и заработаем очки. Уверен, завтра у нас может получиться хорошая гонка. На протяжении всего уик-энда здесь фантастическая атмосфера, с огромным количеством флагов Великобритании. Мне нравится такая поддержка, это огромная мотивация, управлять болидом в такие моменты очень здорово", — приводит слова Палмера пресс-служба «Рено».