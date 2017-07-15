«Порше» выиграл квалификацию WEC «6 часов Нюрбургринга», Русинов — второй в LMP2

Экипаж «Порше» в составе Тимо Бернхарда, Эрла Бамбера и Брендона Хартли завоевал поул на квалификации гонки «6 часов Нюрбургринга».

Второе место досталось экипажу «Тойоты» в лице Себастьена Буэми, Энтони Дэвидсона и Казуки Накадзимы. Тройку лидеров замкнул экипаж «Порше» в составе Андре Лотерера, Нила Джани и Ника Тэнди.

Команда «Джи-Драйв» в составе Русинова, Тирье и Хэнли стала второй в классе LMP2. Экипаж «Манора» в лице Петрова, Труммера и Гонсалеса стала пятой в LMP2.

WEC. «6 часов Нюрбургринга». Квалификация.

1. Бернхард/Бамбер/Хартли («Порше»)

2. Буэми/Дэвидсон/Накадзима («Тойота»)

3. Джани/Лоттерер/Тэнди («Порше»)

4. Кобаяши/Конвей/Лопес («Тойота»)

...

6. (LMP2 — 2). Русинов/Тирье/Хэнли («Джи-Драйв»)

...

9. (LMP2 — 5). Петров/Труммер/Гонсалес («Манор»).