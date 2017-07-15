Вольф: Грожан должен быть счастлив, что выступает в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал пилота «Хааса» Ромена Грожана, который во время квалификации Гран-при Великобритании пожаловался на Льюиса Хэмилтона, обвинив того в блокировке.

«Кто-то обязательно должен постоянно стонать и жаловаться. Они продолжают это делать, и я даже не хочу это комментировать. Если Грожан приходит и просит штраф для других, то лучше просто взглянуть на его послужной список. Он должен быть счастлив, что выступает в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Motorsport.