Боттас: для меня главное — завтра не застрять в трафике

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не слишком доволен четвёртым местом в квалификации Гран-при Великобритании, которое вкупе со штрафом за замену коробки передач означает, что ему придётся стартовать девятым.



«Квалификация была тяжёлой. Старт с девятого места — неидеальный вариант, но завтра мы стартуем на других шинах в сравнении с теми, что будут у машин перед нами, что может дать хорошие возможности для обгона. Я должен быть осторожен, чтобы не застрять в трафике, но шины «софт» должны дать мне возможность продвинуться вперёд, когда другие уйдут на пит-стоп.



У нас определённо сильный болид, и мы были конкурентоспособны с самого начала уик-энда, поэтому завтра я буду стараться изо всех», — цитирует Росберга пресс-служба «Мерседеса».