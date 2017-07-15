Стролл: квалификация в Сильверстоуне не отображает истинного темпа «Уильямса»

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл расстроен шестнадцатым местом в квалификации Гран-при Великобритании.



«Это мой первый опыт пилотирования на мокрой трассе за рулём болида Ф-1. Была действительно весёлая сессия, с дождём, подсыхающим треком и промежуточными шинами. Когда трасса подсыхала, у нас была проблема с гранулированием шин, так что мы не могли проехать быстрее. Мы столкнулись с парнями, которые, в конце концов, переобулись в слики и поехали быстрее.



Не считаю, что квалификация отражает наш истинный темп. Это просто разочаровывает. Мы просто остались за бортом второго сегмента. Посмотрим, что будет завтра, наш болид хорошо выглядит на сухой трассе», — цитирует Стролла пресс-служба команды.