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Хэмилтон: если помешал Грожану, то приношу извинения

15 июля 2017, суббота. 21:26. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, упомянув инцидент с Роменом Грожаном.

«Испытываю невероятные чувства от завоевания пятого поула в Сильверстоуне. Сравняться с Джиммом Кларком — это то, что сводит с ума. Доволен, как проходит уик-энд. Мы отталкивались от самого начала первой практики. Мне удался впечатляющий круг, было чувство, что я показывал своё лучшее вождение. Тем не менее результаты были плотными и отрыв от „Феррари“ стал сюрпризом.

Что касается эпизода с Грожаном, у меня никогда не было намерений кому-то мешать, но если это случилось, то приношу ему извинения. Поддержка родных трибун была потрясающей, и я рад, что выиграл здесь поул", — цитирует Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Источник: Mercedes AMG F1 Сообщить об ошибке
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Теги
Льюис Хэмилтон Ромен Грожан Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
15 июля 2017, суббота
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