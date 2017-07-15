Хэмилтон: если помешал Грожану, то приношу извинения

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, упомянув инцидент с Роменом Грожаном.

«Испытываю невероятные чувства от завоевания пятого поула в Сильверстоуне. Сравняться с Джиммом Кларком — это то, что сводит с ума. Доволен, как проходит уик-энд. Мы отталкивались от самого начала первой практики. Мне удался впечатляющий круг, было чувство, что я показывал своё лучшее вождение. Тем не менее результаты были плотными и отрыв от „Феррари“ стал сюрпризом.

Что касается эпизода с Грожаном, у меня никогда не было намерений кому-то мешать, но если это случилось, то приношу ему извинения. Поддержка родных трибун была потрясающей, и я рад, что выиграл здесь поул", — цитирует Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».