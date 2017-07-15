В Schmidt Peterson разочарованы результатами Алёшина, но готовы дать ему шанс

На этой неделе стало известно, что российский пилот Михаил Алёшин, выступающий в IndyCar за команду Schmidt Peterson Motorsport пропустит следующий этап чемпионата в Торонто. Его место в болиде займёт колумбиец Себастьян Сааведра. Первоначально в команде отказывались комментировать произошедшее.

Теперь же менеджер Schmidt Peterson Пирс Филиппс решил раскрыть подробности отстранения Алёшина от гонки в Торонто, связав это с неудачными выступлениями россиянина.

«Я и Сэм Шмидт оценили результаты первой половины чемпионата, и не думаю, что наше решение кого-то шокировало, если принимать во внимание результаты Михаила. Очередная ошибка в Айове, которая привела к повреждения машины и к долгой работе, заставила нас дать отдохнуть Алёшину.

Он перегруппируется и вернётся уже на следующем этапе. Мы разочарованы его результатами в этом году. Но он может быть удивительно быстр, когда всё идёт как надо. Может кто-то в паддоке не поймёт нашего решения, но ему нужно отдохнуть, чтобы вернуться и показывать лучшие результаты", — приводит слова Филиппса Autoweek.