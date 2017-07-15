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Экипаж Русинова лишили поула в LMP2 на «Нюрбургринге»

15 июля 2017, суббота. 23:02. Авто

Сегодня в Германии прошла квалификация гонки WEC «6 часов Нюрбургринга». По её итогам первое место в классе LMP2 досталось экипажу команды G-Drive в составе Романа Русинова, Пьера Тирье и Бенджамина Хэнли.

Тем не менее, экипаж россиянина будет лишён поула, сообщает Autosport. Причиной тому стало нарушение технического регламента. На машине российской команды передняя контрольная планка выгибалась больше допустимого граничного значения.

Таким образом первыми в LMP2 будут стартовать пилоты команды Jackie Chan DC Racing Оливер Джарвис, Тома Лорен и Хо Пин Тун. Что касается G-Drive, то команде ещё предстоит отбыть трёхминутный штраф, которым наказали Русинова за аварию в Ле-Мане.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Роман Русинов WEC
Новости. Авто
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