Исаакян: отличный результат, сегодня всё сложилось

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Матевос Исаакян прокомментировал победу в первой гонке этапа Мировой серии Формула V8 3.5 на немецком «Нюрбургринге». Исаакян стартовал с третьей позиции и сразу же захватил лидерство.

«Безусловно, это отличный результат. Вчера во время тренировок не всё получалось, были определённые проблемы с мотором, но сегодня всё сложилось. Хорошая машина, хороший старт и безошибочная езда позволили мне выиграть эту гонку с первого поворота», — приводит слова Исаакяна пресс-служба «СМП Рейсинг».