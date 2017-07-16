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Штайнер: вы знаете, что бы сделали стюарды, если бы Грожан помешал Хэмилтону

16 июля 2017, воскресенье. 00:05. Авто

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поддержал своего пилота Ромена Грожана в заочном споре с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом. Грожан остался очень недоволен, что Льюис Хэмилтон не получил штраф за его блокировку в третьем сегменте квалификации Гран-при Великобритании, а Вольф в ответ сказал, что Грожан всё время жалуется и вообще должен быть рад, что выступает в Формуле-1.

«Спросите себя самого, что бы они сделали, если бы так поступил Ромен по отношению к Хэмилтону? Думаю, вы знаете ответ. Нужно что-то с этим сделать. Если бы мы помешали Хэмилтону, то получили штраф, и он многое бы для нас значил, потому что оказались бы ниже на решётке и потеряли очки. Но терять должны все! Нужно получить более равное отношение, ведь всё время идёт обсуждение, как сделать пелотон более плотным. Если мы создаём два класса, то никогда этого не добьёмся. Похоже, у нас никогда не будет последовательности с наказаниями», — приводит слова Штайнера Autosport.

Грожан: Хэмилтон избежал штрафа лишь потому, что борется за титул
Вольф: Грожан должен быть счастлив, что выступает в Формуле-1
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Хаас Ф-1 Гюнтер Штайнер Льюис Хэмилтон Ромен Грожан Тото Вольф ФИА
Новости. Авто
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