В «Рено» рады успешным результатам машины с новым днищем

Глава «Рено» Сириль Абитебуль порадовался шестому результату своего пилота Нико Хюлькенберга в квалификации Гран-при Великобритании. Успешная работа новинок вселит уверенность в команду, которая планирует дальнейшие обновления автомобиля R.S. 17.

«Типичная Ф-1: в Австрии вы нигде, а неделю спустя в Сильверстоуне внезапно машина совсем изменилась. Мы знали, что везём сюда довольно много новинок. Но мы не играем с ожиданиями как внутри команды, так и на публику. У нас новое днище и всё, что с ним связано, а в Будапеште будут ещё новинки. Это днище инициирует следующие шаги в развитии машины. Я очень рад, потому что такой результат — это хорошо и для всего того, что сейчас в разработке, потому что в аэродинамическом тоннеле машина на пару недель впереди, и этот результат подтверждает, что выбранное направление правильное. Надеюсь, всё оправдается.

Но гонка — это другая история. Нужно подумать о работе с шинами и стратегии. Но это всё равно отличный результат для команды, которая в процессе строительства», — приводит слова Абитебуля Autosport.