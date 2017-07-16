Джовинацци: надеюсь, в следующем году найду своё место в Формуле-1

Антонио Джовинацци, резервный пилот «Феррари», выступивший в эти выходные на свободной практике за «Хаас», рассказал о своих надеждах на следующий сезон.

«Я не думаю о будущем и пытаюсь сосредоточиться на работе. Моя цель — соревноваться в Формуле-1, но на данном этапе я сконцентрирован на предстоящих мне практиках. После этого посмотрим, какие варианты у меня будут на следующий сезон.

Надеюсь, в следующем году найду своё место в Формуле-1, хотя знаю, как тяжело сюда попасть», — приводит слова итальянца PaddockTalk.