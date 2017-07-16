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Вольф: слухи о противоречиях с Хэмилтоном — вздор

16 июля 2017, воскресенье. 11:35. Авто

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал критику в адрес Льюиса Хэмилтона из-за пропуска им F1 Live Show в Лондоне, а также развеял слухи о конфликте пилота с командой.

«То, как к нему отнеслись СМИ, не совсем честно и справедливо. Перед этапом в Сильверстоуне и после сложных гонок в Азербайджане и Австрии относиться так к местному пилоту — противоестественно. Слухи о том, что между Льюисом и мной или всей командой существуют противоречия — вздор.

Я предоставляю ему свободу в плане того, как организовывать свой день. Если он считает, что ему нужно побыть подальше от атмосферы Формулы-1, пообщаться с друзьями — то так тому и быть. У нас нет с этим проблем. Мы осознавали, что можем получить критику из-за отсутствия Хэмилтона в среду, но у нас не было никаких споров», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Тото Вольф Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
16 июля 2017, воскресенье
11:35 Вольф: слухи о противоречиях с Хэмилтоном — вздор
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