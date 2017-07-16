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Марко: Квят был быстрее Сайнса на последних гонках, но ему не везёт

16 июля 2017, воскресенье. 12:57. Авто

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал недавние выступления пилотов «Торо Россо», отметив, что российский пилот Даниил Квят на протяжении нескольких последних этапов показывает лучшую скорость, чем партнёр по команде Карлос Сайнс.

«В последних гонках Квят быстрее, чем Сайнс, но ему всё ещё очень не везёт, даже больше, чем Ферстаппену», — цитирует Марко Motorsport-Total.

Выступлением Квята доволен и босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«В целом у Квята тот же контракт, что и у Сайнса. Я не могу себе представить сценария, при котором мы не продолжим сотрудничество с Даниилом. Сезон складывается неплохо, так что думаю, что в ближайшем будущем мы продлим с ним сотрудничество», — завершил Хорнер.

Источник: Motorsport-Total.com Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Торо Россо Даниил Квят Хельмут Марко
Новости. Авто
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