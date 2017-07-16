«Мерседес» вернулся к использованию КП безопасной спецификации

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что в команде не ожидают повторения проблем с коробками передач после возвращения к использованию КП более безопасной спецификации. В Австрии за замену КП пять мест на старте потерял Льюис Хэмилтон, в Сильверстоуне по этой же причине пять мест на старте потеряет Валттери Боттас.



«Мы пытаемся улучшать каждую область и извлекать скорость отовсюду, иногда, однако, пытаясь добиться лучшего, мы заходим слишком далеко. Мы повредили обе коробки передач в Баку и надеялись, что на машине Боттаса КП «доживёт» до Венгрии. Однако мы решили не рисковать. Вот почему обе коробки были заменены на более безопасные спецификации. Больше у нас не должно быть этих проблем», — цитирует Вольфа Autosport.