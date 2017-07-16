Маркелов: хорошие ощущения от выхода на второе место в личном зачёте!

Гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал финиш на третьем месте во второй гонке этапа Формулы-2 на «Сильверстоуне».

«Хорошие ощущения от выхода на второе место в личном зачёте! Я знал, что у Роуленда будет штраф, так что не хочет сильно рисковать при обгоне. Позади сейфти-кара, однако, он замедлился, чтобы попробовать затруднить мне жизнь, но затем допустил ошибку в пятом поворот, и я смог наконец-то его обогнать. Я хочу поблагодарить всю команду за сильный уик-энд», — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.