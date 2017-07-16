Брандл оказался в медцентре «Сильверстоуна» перед стартом ГП Великобритании

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне ведущий Sky Sports Мартин Брандл оказался в медицинском центре «Сильверстоуна» перед стартом гонки Гран-при Великобритании. Брандл должен был комментировать гонку для британских зрителей, однако почувствовал недомогание.



Что именно произошло с Брандлом не сообщается. Другой ведущий телеканала Sky Sports Саймон Ланзби сказал в эфире лишь, что его коллега «заболел».



В кабине комментаторов британского канала Брандла заменил бывший гонщик Формулы-1 испанец Пол ди Реста.