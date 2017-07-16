Феттель: не стоит никого винить в проколе моего колеса

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не стал никого обвинять в проколе колеса, из-за которого с четвёртого места на Гран-при Великобритании откатился на седьмое.

«Не думаю, что стоит кого-то винить в проколе. Тогда казалось, что всё в порядке. С Кими случилась та же проблема, а его шины были как минимум на пять-шесть кругов свежее. Для нас обоих это стало сюрпризом.

Уик-энд мог пройти и получше, но катастрофа ли это? Не думаю. У нас хорошая машина, особенно в поворотах, баланс в порядке. В гонке тормоза загорелись на старте, и с тех пор мне было трудно. Потом я не мог пройти Макса, что мы сделали на пит-стопе. Потом казалось, что я стану третьим-четвёртым. Валттери всё равно прошёл бы, потому что у меня не было темпа.

Борьба с Максом? Уверен, она хорошо смотрелась, но я не хотел, чтобы было так сложно. Испробовал всё, что мог", — цитирует Феттеля Sky Sports.