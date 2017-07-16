Хэмилтон: я горжусь, что смог победить для британских болельщиков

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1.



«Просто не бывает никогда. То, что я сейчас чувствую, невозможно описать. Просто здорово снова быть здесь. Я так горд видеть все эти флаги. Поддержка в эти выходные была просто невероятная. Я горжусь, что смог победить для вас всех. Команда действовала безошибочно, Валттери также проделал отличную работу, так что это был отличный уик-энд для «Мерседеса». Тем не менее впереди ещё долгая-долгая дорога в чемпионате», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Шок-проблема Феттеля и новая авария Квята. Хэмилтон доминирует в Британии Хэмилтон без шансов для соперников выиграл Гран-при Великобритании. Феттель и Райкконен потеряли места из-за шин, Квят столкнулся с Сайнсом.