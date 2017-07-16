Ферстаппен: доволен, что Феттель не прошёл меня на трассе

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен четвёртым местом на Гран-при Великобритании и борьбой с Себастьяном Феттелем.

«Борьба была нормальной. Я знал, что ощутимо медленнее его, и просто старался удержаться впереди всеми доступными способами. К счастью, он не смог пройти меня на трассе. Этим я доволен.

Это положительный день. Думаю, в гонке мы были чуть лучше, чем в квалификации. Я рад, что добрался до финиша. А четвёртое место — не такое уж плохое", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.