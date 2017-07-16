Риккардо: это была сумасшедшая гонка, мне очень понравилось

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1, в которой стал пятым.



«Думаю, пятое место – это наш максимум. Я не мог подобраться ближе к парням впереди. Это была сумасшедшая гонка, мне всё время приходилось сражаться, так что мне очень понравилось. Нужно забрать немного эфирного времени у Льюиса Хэмилтона, этим я и занимался – пытался привлечь внимание телекамер. Я очень взволнован улучшением двигателя «Ред Булл» в Венгрии. Не могу дождаться. В Будапеште отличная трасса. Но прямо сейчас я очень голоден, так что увидимся позже», — приводит слова Риккардо Sky Sports.