Косаченко: если Гасли сменит Сайнса, «Торо Россо» стоит оставить Квята

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко прокомментировала аварию Даниила Квята на Гран-при Великобритании и слухи о его возможной потере места в Формуле-1.

«Только «Ред Булл» решать, останется ли Квят в команде. Даниил имеет опыт, который очень полезен в Формуле-1. Не думаю, что «Торо Россо» захочет менять состав пилотов, потому что только-только всё наладилось. Машина выглядит уверенно, это лучше, чем менять двух пилотов. Я апеллирую слухами о переходе Карлоса Сайнса в другую команду, и если его сменит Пьер Гасли, а такой вариант действительно рассматривается, то команде определённо стоит оставлять Даниила. И слова о том, что «Ред Булл» хочет его сохранить, действительно правдивы.

Не могу давать советы Квяту, он сам прекрасно всё знает. В прошлом году Даниил оправился от более серьёзного стресса. Ему может помочь летний перерыв. Но давайте будем честными – Квят просто хочет пробиться вперёд, старается показать максимально высокий результат. Он совершает какие-то ошибки, но выполняет свою работу. Лучше пробовать и прорываться, чем плестись в конце», — сказала Косаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.