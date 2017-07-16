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Ветров: другой на месте Квята давно бы сломался

16 июля 2017, воскресенье. 18:55. Авто

Первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров верит, что последние неудачи не сломали пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

«На Квята столько всего свалилось за год, другой на его месте уже давно бы сломался, бросил шлем с перчатками и ушёл из команды. Удивляюсь его терпению и характеру. Думаю, он сможет прервать серию неудач. Совет ему – держаться и, стиснув зубы, идти к намеченной цели. Что он и делает. У Даниила сильный характер. По вине команды было столько сходов и неудач. Но он идёт к намеченной цели, и думаю, что у него получится. Удачи Даниилу и терпения!» — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Даниил Квят
Новости. Авто
16 июля 2017, воскресенье
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