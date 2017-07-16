Боттас: для «Мерседеса» это были идеальные выходные, несмотря на обстоятельства

Пилот Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий в составе «Мерседеса», прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, где он стал вторым после своего напарника Льюиса Хэмилтона.



«Для «Мерседеса» это были идеальные выходные, несмотря на обстоятельства. То, что мы сегодня сделали, это замечательно, управлять машиной было здорово, она была очень быстрой. Команда придумала нам с Льюисом отличную стратегию.



Я начал гонку на шинах «софт», мне нужно было проехать очень много, и мы продлили первый участок, потому что всё было в норме. А ближе к концу на свежих шинах «суперсофт» скорость была хорошей. Я прошёл Себастьяна и приближался к Кими, но реально он был слишком далёк от меня, и мне повезло, что я сумел занять второе место. С другой стороны, Райкконену не повезло, что в самом конце он упустил вторую строчку, но финишировать двумя машинами на двух первых местах – это здорово», — приводит слова Боттаса GP Update.