Сайнс-младший: мне всё равно, будет ли Квят извиняться

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший не ждёт от Даниила Квята извинений за аварию на Гран-при Великобритании.

«Я не знаю (ждать ли извинений и объяснений), и мне всё равно. Мы обсудим это внутри команды. Я не хочу создавать никаких проблем, команде достаточно того, что две её машины столкнулись на первом круге. Не хватало ещё, чтобы теперь один пилот говорил о другом», — приводит слова Сайнса Crash.

Квят получил проезд по пит-лейну и два штрафных очка за аварию, которая привела к сходу Сайнса-младшего.