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Окон: на старте казалось, что у меня привод на все четыре колеса

16 июля 2017, воскресенье. 19:17. Авто

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1, где он стал восьмым.

«Мне удался блестящий старт, казалось, что у меня привод на все четыре колеса, и я продвинулся на несколько позиций, но проиграл Хюлькенбергу в конце первого круга. После этого большую часть гонки я боролся со своим напарником, а команда позволила нам это делать, как в Канаде. Серхио был быстр и давил на меня, но у меня получалось оставаться впереди. Здорово, что мы снова сумели заработать очки обеими машинами. Наша стабильность – наша сила в этом году. На всех трассах у нас хорошая скорость, и мы набираем очки. Нужно сохранить эту динамику и на вторую часть сезона», — отметил Окон для пресс-релиза своей команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Форс Индия Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
16 июля 2017, воскресенье
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