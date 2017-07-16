Окон: на старте казалось, что у меня привод на все четыре колеса

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1, где он стал восьмым.



«Мне удался блестящий старт, казалось, что у меня привод на все четыре колеса, и я продвинулся на несколько позиций, но проиграл Хюлькенбергу в конце первого круга. После этого большую часть гонки я боролся со своим напарником, а команда позволила нам это делать, как в Канаде. Серхио был быстр и давил на меня, но у меня получалось оставаться впереди. Здорово, что мы снова сумели заработать очки обеими машинами. Наша стабильность – наша сила в этом году. На всех трассах у нас хорошая скорость, и мы набираем очки. Нужно сохранить эту динамику и на вторую часть сезона», — отметил Окон для пресс-релиза своей команды.