Алонсо: «Макларену» надо побыстрее определиться с моторами на 2018 год

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо надеется, что его команда как можно скорее определится с поставщиком моторов на следующий сезон. Считается, что британцы могут прекратить сотрудничество с «Хондой».

«Это решение команды, но очевидно, что чем раньше они его примут, тем лучше подготовятся к следующему сезону. Полагаю, они постараются принять его пораньше. Очевидно, что я поддержу любое их решение.

Для меня и команды — через 15 дней Венгрия, там у нас хорошие шансы. Это — реальность. Всё остальное — мечты", — приводит слова Алонсо Motorsport.