Стролл: повреждения машины разрушили нашу гонку

Пилот Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий в составе «Уильямса», подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании, где он стал лишь 16-м.



«Это была не лучшая гонка для нас. Старт мне удался, и я поднялся на 12-ю позицию. Первый участок прошёл хорошо, и в начале второго дела шли тоже неплохо, но затем что-то случилось с машиной. Мне показалось, что сломался элемент аэродинамики. Я начал чувствовать, что что-то не в порядке, мы подозревали, что это были шины, и я снова остановился. Но это ещё было ничего, потому что с того момента всё стало гораздо хуже. Мне удалось финишировать, но повреждения машины разрушили нашу гонку. Теперь я просто жду следующей гонки в Венгрии», — отметил Стролл для пресс-релиза своей команды.